Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ebersbach-Musbach

25-jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr kommt es auf der L285 zwischen Aulendorf und Ebersbach-Musbach zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge. Der 25-jährige Lenker eines Opel Corsa befuhr die L285 von Ebersbach-Musbach kommend in Richtung Aulendorf, als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, ein Fahrzeug streifte und im weiteren Verlauf mit einem BMW X5 kollidierte. Während die beiden Insassen des BMW X5 schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden, erlag der 25-Jährige Lenker des Opel Corsa noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

