POL-GF: Verkehrskontrolle deckt unerlaubte Fahrt auf

Gifhorn (ots) - Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Samstagvormittag auf der Kreisstraße 114 bei Gifhorn einen Verkehrsunfall. Er bog gegen 11:20 Uhr mit seinem Skoda aus Richtung Wolfsburg kommend nach links in den II. Koppelweg und nahm dabei einem entgegenkommenden 65-Jährigen, der mit seinem Opel in Richtung Wolfsburg fuhr, die Vorfahrt. Der 65-Jährige leitete umgehend eine Vollbremsung ein und konnte so ...

mehr