Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau, Kleintissen

Unbekannter Täter beschädigt Autoreifen

In der Straße Krummeschle kam es im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag mehrfach zur Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Durch bislang unbekannte Täter wurden jeweils Schrauben in die Reifen eines silbernen VW Tiguan eingeführt. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich direkt mit dem Polizeirevier Bad Saulgau (Tel.: 07581/4820) in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Scheibe an Bushaltestelle eingeschlagen

Im Zeitraum von Freitag bis Samstagabend schlug ein bislang unbekannter Täter eine Scheibe an der Bushaltestelle in der Liebfrauenstraße auf Höhe der Hausnummer 28 ein. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich direkt mit dem Polizeirevier Bad Saulgau (Tel.: 07581/4820) in Verbindung zu setzen.

