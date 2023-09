Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Salem-Beuren

Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Am frühen Freitagmorgen, gegen 06:50 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer den Radweg entlang der Schwedenstraße in Fahrtrichtung Weildorf. An der Einmündung Spitzäcker bog ein entgegenkommender Pkw nach links in die Straße Spitzäcker ab, ohne dass er den vorfahrtsberechtigen Fahrradfahrer beachtete. Dieser bremste, um eine Kollision zu verhindern stark ab und kam dabei zu Fall. Zu einer Berührung zwischen dem Fahrrad des Geschädigten und dem Pkw kam es nicht. Der Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Fahrradfahrer zu kümmern. Bislang ist unklar, ob der Autofahrer den stürzenden Radfahrer überhaupt wahrgenommen hat. Der Fahrerfahrer zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen in Form von Frakturen am Oberkörper zu und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Unfallzeuge werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 in Verbindung zu setzten.

Stetten

Diebe entwenden landwirtschaftliche Geräte

Bislang Unbekannte entwendeten von Donnerstag auf Freitag mehrere landwirtschaftliche Geräte aus dem Schuppen eines 51-jährigen Geschädigten. Der umzäunte Schuppen befindet sich östlich der Kreisstraße 7747 von Stetten in Richtung Riedetsweiler. Um auf das Gelände zu gelangen und die schweren Anbauteile für landwirtschaftliche Fahrzeug abtransportieren zu können, schnitten die Täter die Umzäunung auf. Der Diebstahlsschaden wird vorläufig auf 6500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Meersburg, Telefon: 07532/43443 entgegen.

Friedrichshafen

Auto in Parkhaus angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Am Freitag, von 14:00 - 16:20 Uhr parkte ein 68-jähriger Geschädigter seinen VW T-Cross auf der 1. Parkebene des Parkhauses Altstadt. Bei Rückkehr zu seinem Auto musst er eine deutlich sichtbare Beschädigung an der Beifahrertüre feststellen. Der Schaden wird vorläufig auf 2500 Euro geschätzt. Ein Verursacher des Schadens meldete sich bislang weder bei dem Geschädigten, noch bei der Polizei. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise zum Verursacher unter Telefon: 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen.

