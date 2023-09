Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Abgeschleppt werden mussten zwei Autos nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Hauptstraße. Eine 25 Jahre alte VW-Fahrerin hatte zu spät erkannt, dass Verkehrsteilnehmer aufgrund eines Rettungswagens im Einsatz abrupt abbremsen mussten und fuhr dem vorausfahrenden Mercedes wuchtig auf. An beiden Autos entstand jeweils rund 10.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Meckenbeuren

Schreckschusswaffe hat Polizeieinsatz zur Folge

Weil sie in der Ravensburger Straße mit einer Schreckschusswaffe hantiert haben sollen, riefen mehrere Männer am Donnerstag gegen 22 Uhr die Polizei auf den Plan. Eine Zeugin hatte die Gruppe beobachtet und will auch Schüsse gehört haben. Die verständigten Beamten konnten zwei der Verdächtigen im Alter von 20 und 22 Jahren noch an Ort und Stelle antreffen. Die vermeintliche Schreckschusswaffe hatten sie nicht bei sich. Was genau vorgefallen ist, will nun das Polizeirevier Friedrichhafen klären.

Überlingen

Auf Internet-Bekanntschaft reingefallen

Der Beharrlichkeit einer Bankmitarbeiterin ist es mutmaßlich zu verdanken, dass ein Betrugsopfer nicht noch mehr finanziellen Schaden erlitten hat. Eine Frau aus dem Überlinger Bereich war der Betrugsmasche "Love-Scam" aufgesessen und hatte bereits die Überweisung mehrerer tausend Euro an einen Unbekannten veranlasst, der ihr monatelang über das Internet die große Liebe vorgegaukelt hatte. Um ihr romantisches Gegenüber weiter finanziell unterstützen zu können, suchte die Frau ihre Bank auf und wollte erneut eine größere Bargeld-Summe abheben. Die aufmerksame Bankmitarbeiterin wurde hellhörig, lehnte die Auszahlung ab und verständigte die Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt. Hinweise und Tipps, wie sich auch Angehörige potentieller Betrugsopfer verhalten können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Überlingen

Vorfahrt genommen - Unfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro forderte ein Unfall am Donnerstag gegen 14.45 Uhr auf der Landesstraße 195 bei Owingen. Ein 18 Jahre alter Citroen-Fahrer fuhr von der Einmündung des Industriegebiets nach rechts auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei offenbar den von links aus Überlinger Richtung nahenden Opel. Die 81-jährige Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Beteiligten, der 18-jährige Unfallverursacher wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten angeschleppt werden. Während der Maßnahmen an der Unfallstelle war die Landesstraße halbseitig gesperrt.

Uhldingen-Mühlhofen

Alkoholisierte Falschfahrerin

Nachdem eine 64-jährige Frau am Donnerstag gegen 22.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 in falscher Richtung unterwegs und bei der Kontrolle deutlich alkoholisiert war, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Verkehrsteilnehmer hatten den Notruf gewählt, als ihnen auf Höhe des Parkplatzes Wölfle, Fahrtrichtung Friedrichshafen, im zweispurigen Bereich, der Renault entgegenkam. Die Verkehrsteilnehmer konnten glücklicherweise rechtzeitig ausweichen, sodass es zu keinem Unfall kam. Bei der Kontrolle wurden die Polizisten auf die deutliche Alkoholisierung der Falschfahrerin aufmerksam. Weil eine Messung einen Wert von weit über zwei Promille anzeigte, musste sie in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein behielten die Polizeibeamten noch an Ort und Stelle ein und ermitteln nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen die 64-Jährige.

Markdorf

Windschutzscheibe mutwillig zerstört

Ein unbekannter Randalierer hat am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr die Windschutzscheibe eines in der Ensisheimer Straße abgestellten BMW zerstört. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen der offenbar mutwilligen Tat und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell