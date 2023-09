Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 29.09.2023

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt im häuslichen Bereich in Untersuchungshaft

Wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermitteln die Kriminalpolizei Friedrichshafen und die Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen einen 83-jährigen Mann, der sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft befindet. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass eine 84 Jahre alte Frau sich angeblich selbst umgebracht habe und nun tot in ihrer Wohnung in Friedrichshafen-Ittenhausen liege. Beim Eintreffen der Polizisten fanden diese die Frau mit einer Schussverletzung im Kopf vor. Bereits im Rahmen der Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes ergaben sich erhebliche Zweifel an der ursprünglichen Sachverhaltsdarstellung. Eine zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion erhärtete den Verdacht einer Fremdeinwirkung. Nach bisherigen Ermittlungen muss daher von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. Der in derselben Wohnung lebende Partner der 84-Jährigen wurde noch in der Nacht festgenommen. Ein Richter ordnete am Donnerstag die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und zum Hintergrund der Tat dauern an.

