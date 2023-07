Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw rollt gegen Seniorin und verletzt diese

Pasewalk (ots)

Am Nachmittag des 28.07.2023 ereigenete sich in Pasewalk ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach aktuellen Erkenntnissen stellte der 56-jährige Fahrer eines VW Tiguan seinen PKW in Pasewalk auf dem Parkplatz des ALDI Marktes in der Pestalozzistraße ab. Hierbei vergaß er offenbar, seinen PKW gegen Wegrollen zu sichern und begab sich zum Einkaufen. Gegen 17:05 Uhr setzte sich sein PKW in Bewegung und rollte vom ALDI-Parkplatz ca. 30 Meter weit zum benachbarten REWE-Parkplatz. Auf dem REWE-Parkplatz befand sich zu dem Zeitpunkt ein Ehepaar, welches am Einladen seiner Einkäufe war. Der VW Tiguan rollte gegen die 83-jährige Frau und verletzte sie leicht. Glücklicherweise schob sich der Einkaufswagen zwischen den VW Tiguan und den Kia Niro des Ehepaares und verhinderte somit schlimmere Folgen für die Frau und ihren 82-jährigen Mann. An beiden PKW entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt 1500 Euro. Die Frau wurde ins Krankenhaus Pasewalk gefahren. Der Halter und zugleich Nutzer des VW Tiguan wurde ausfindig gemacht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Alle Beteiligten kommen aus der Region und besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

