POL-NB: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Am 28.07.2023, um 00:10 Uhr, wurde in der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald ein Verkehrsunfall mit einem E-Scooter gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 47-jährige Fahrer die Hölderlinstraße in Greifswald, als er die Kontrolle über seinen E-Scooter verlor. Infolgedessen stürzte der Mann und verletzte sich dabei schwer. Durch das beherzte Eingreifen der Ersthelfer konnte er jedoch zeitnah medizinisch versorgt werden. Der alarmierte Rettungsdienst fuhr den 47-Jährigen anschließend in die Klinik.

Durch die Beamten des Polizeihauptrevieres Greifswald wurde vorab ein Atemalkoholtest bei dem Deutschen durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,75 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

