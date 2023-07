Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Verdacht der gefährlichen Körperverletzung in Greifswald

Greifswald (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 23-jährigen Deutschen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die junge Frau am 28.07.2023, gegen 15:30 Uhr im Bereich des Elisenparks in Greifswald auf. Ein bislang unbekannter Jugendlicher soll in Begleitung eines weiteren bislang unbekannten Zeugen die Geschädigte mit dem Fahrrad passiert und dieser mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben. Dadurch erlitt die 23-Jährige eine Platzwunde am Kopf und musste mit einem Rettungswagen ins Uniklinikum nach Greifswald gefahren werden. Die beiden Unbekannten entfernten sich in Richtung Elisenhain, konnten jedoch im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Greifswald nicht festgestellt werden. Der mutmaßlich jugendliche Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Scheinbares Alter: 13 Jahre Schwarze Haare, schwarze Augenbrauen, dunkle Augen Bislang ist unklar, aus welchem Grund der Tatverdächtige auf die Frau einschlug. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer das Tatgeschehen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Greifswald (Tel. 03834/540-224), jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Landespolizei MV www.polizei.mvnet.de zu melden. Insbesondere der unbekannte Zeuge, der in Begleitung des Tatverdächtigen gewesen sein soll, wird gebeten, sich zu melden. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

