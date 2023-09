Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Diebstahl aus Pkw

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag im Zeitraum zwischen 13.15 und 15.45 Uhr in einen in der Konviktstraße abgestellten Pkw eingebrochen. Er verschaffte sich über das Beifahrerfenster gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginneren und entwendete daraus eine Sporttasche mit Inhalt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise zum Täter unter Tel. 07571/104-0.

Sigmaringen

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zwei schwerverletzte Zweiradlenker und zwei Maschinen mit Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr auf der B 32 zwischen Sigmaringen und Jungnau ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge wollte der 62-jährige Lenker eines Motorrads in Fahrtrichtung Jungnau einen vor ihm befindlichen 32-jährigen Kleinkraftradlenker überholen. Im gleichen Moment bog der 32-Jährige nach links in Richtung eines Feldwegs ab, woraufhin es zur wuchtigen Kollision der beiden Maschinen kam und beide Zweiradlenker abgeworfen wurden. Durch den Sturz zog sich der 62-Jährige schwerste Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der 32-Jährige wurde nicht unerheblich verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Zweiräder, die in den angrenzenden Grünbereichen zum Liegen kamen, wurden zerstört und mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen, die Verkehrspolizei Sigmaringen ermittelt. Neben dem Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und einem Hubschrauber war auch die örtliche Feuerwehr mit zwei Einsatzfahrzeugen am Unfallort. Die B 32 war nach dem Unfall bis gegen 22.30 Uhr voll gesperrt.

Pfullendorf

Werbeplakat angezündet

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße in Höhe des Stadtsees ein Werbeplakat angezündet. Die Tafel mit Werbung für eine Messe war an einer Straßenlaterne angebracht, die durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Mutmaßlich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Platzstraße hat am Donnerstagvormittag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Renault beschädigt und danach Unfallflucht begangen. Die Fahrzeugnutzerin stellte später einen Schaden im linken Bereich der Heckstoßstange fest. Vermutlich dürfte ein Fahrzeug beim Ausparken auf dem Parkplatz den Renault im Zeitraum zwischen 10.30 und 11 Uhr touchiert haben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 750 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Einbruch am helllichten Tag

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag im Zeitraum zwischen 7.30 und 12.45 Uhr in ein Wohnhaus im Wohngebiet Obere Bussen eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchte alle Räume. Hierbei ging er auch einen Tresor an. Der Täter entwendete Wertsachen und Bargeld und entkam bislang unerkannt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, welche die Tat beobachtet haben oder denen im Wohngebiet zuvor Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Ostrach

Kind nach Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Kind, das am Mittwochabend gegen 18 Uhr in einen Verkehrsunfall in der Hohenzollernstraße verwickelt war, sucht das Polizeirevier Bad Saulgau. Den Angaben einer 74-jährigen Pkw-Lenkerin zufolge habe diese aus der Straße An der Ostrach kommend an der Einmündung in die Hohenzollernstraße verkehrsbedingt angehalten. Während des Wartens sei ihr ein etwa 7-jähriger Junge auf einem Fahrrad in die Beifahrertüre geprallt und gestürzt. Auf Nachfrage habe das Kind der 74-Jährigen gegenüber nach dem Unfall angegeben, dass alles ok sei, und sei dann zusammen mit einem Begleiter davongeradelt. Nachdem am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstanden ist, bittet nun das Polizeirevier Bad Saulgau um sachdienliche Hinweise zu dem Jungen unter Tel. 07581/482-0.

