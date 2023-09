Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Flüchtiger PKW-Fahrer durch Diensthunde "Pacman" und "Freddy" im Unterholz erschnüffelt

Pfungstadt/ Darmstadt/ BAB 5 (ots)

Am Freitagnachmittag (15.09.) fiel einer Zivilstreife des Polizeipräsidiums Südhessen um 17.20 Uhr auf der BAB 5 Höhe Anschlussstelle Pfungstadt ein weißer Mercedes C 300 durch ungewöhnlich rasante Fahrweise in Richtung Norden auf. Das Fahrzeug sollte aus diesem Grund einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem der Mercedes-Fahrer das Zivilfahrzeug aufgrund des blauen Blitzlichtes als Polizeifahrzeug erkennen konnte, gab dieser erst richtig Gas. Mit über 200 km/h entzog sich der Mercedesfahrer über den Standstreifen durch Flucht der beabsichtigten Kontrolle. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte der Mercedes C 300 auf der B 26 in Darmstadt Höhe "Siedlung Tann" abgestellt aufgefunden werden. Ein Zeuge gab einen Hinweis auf den flüchtigen Fahrer, welcher nach dessen Angaben in das angrenzende Waldstück geflüchtet war. Nach Umstellung des betreffenden Waldgebietes durch mehrere Polizeistreifen, nahmen die Diensthunde "Pacman" und "Freddy" gemeinsam die Fährte des flüchtigen Rasers auf. Um 19.00 Uhr näherten sich die Diensthundeführer mit ihren vierbeinigen Kollegen aus unterschiedlichen Richtungen einem unwegsamen Waldabschnitt, in welchem "Pacman" und "Freddy" schließlich zielgerichtet auf den im Unterholz kauerten Flüchtigen zuliefen. Sichtlich erleichtert, dass die Diensthunde noch an der Leine geführt wurden, ließ sich der 26-jährige Frankfurter widerstandslos festnehmen. Grund für die waghalsige Flucht dürfte gewesen sein, dass der 26-jährige das Fahrzeug unter Drogeneinfluss gefahren hatte. Der Frankfurter wurde zum Zwecke einer Blutentnahme festgenommen und das Fahrzeug abgeschleppt.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

