Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Hotelgast bezahlt Rechnung nicht und geht Polizisten an

Weil er die entstandenen Hotelkosten in Höhe von mehreren hundert Euro nicht begleichen wollte und sich unkooperativ gegenüber dem Personal verhielt, wurde die Polizei am Donnerstagabend in ein Hotel in der Oberstadt gerufen. Der 60-Jährige nächtigte im Hotel und ließ sich an der Hotelbar bedienen, weigerte sich im Anschluss jedoch, die Kosten dafür zu bezahlen. Die Polizisten nahmen den 60-Jährigen daraufhin mit und brachten ihn aufgrund seines verwirrten Geisteszustands in eine Fachklinik. Auf dem Weg dorthin beleidigte er mehrfach die eingesetzten Beamten. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Ravensburg

Radfahrer stürzt und schlägt PKW-Fahrer ins Gesicht

Nachdem ein Radfahrer am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in der Josef-Strobel-Straße stürzte, versetzte er einem unfallbeteiligten PKW-Lenker einen Faustschlag ins Gesicht. Nach Angaben des Radlers sei ihm der in gleicher Richtung fahrende Mazda-Fahrer zu nah gekommen, wodurch er ins Schwanken geriet und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Als der 61-jährige Autofahrer sich nach dem Befinden des 59-jährigen Fahrradfahrers erkundigte, versetzte dieser ihm unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Gegen den Radler wird nun wegen vorsätzlicher, gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Weingarten

Nach Parkrempler geflüchtet

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstagmorgen zwischen 8.50 Uhr und 9.30 Uhr an einem geparkten Audi in der Liebfrauenstraße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den Audi an der rechten hinteren Fahrzeughälfte und flüchtete anschließend. Die Polizei in Weingarten ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wolfegg

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer am Donnerstagabend, als er in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet und auf die Gegenfahrbahn stürzte. Ein entgegenkommender 52-jähriger VW-Fahrer wich daraufhin nach rechts in eine Wiese aus, kollidierte aber noch mit dem Vorderrad des Kraftrads. Der 60-jährige Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Wangen

Unfallflucht

Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, verließ am Donnerstag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Unfallort im Mörikeweg. Im Zeitraum zwischen 7 Uhr und15 Uhr wurde ein abgestellter VW am linken Heck beschädigt, vom Verursacher fehlt jede Spur. Die Polizei in Wangen ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07522/9840 zu melden.

Bad Wurzach

Auffahrunfall mit Sachschaden

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr eine 25-jährige Skoda-Lenkerin am Donnerstagmorgen auf der K 314 bei Mennisweiler einem vorausfahrenden Polo auf. Die Fahrerin des Polo musste verkehrsbedingt abbremsen, was die 25-Jährige zu spät bemerkte. Beim Aufprall wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro, verletzt wurde aber niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell