Vogt

Beim Rangieren Zweirad umgestoßen

Auf der Wolfegger Straße, auf Höhe der dortigen Bäckerei kam es am Freitagmittag, um 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades und eines Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen rangierte ein roter Kleinwagen im stockenden Verkehr auf der Wolfegger Straße. Hierbei übersah er das hinter ihm wartende Motorrad einer 18-Jährigen, welches durch die Berührung der beiden Fahrzeuge umfiel. Der Autofahrer stieg aus und half der jungen Frau ihr Motorrad wieder aufzustellen. Beide Beteiligten einigten sich vor Ort, ohne die Polizei hinzuzurufen, tauschten jedoch keine Personalien aus. Da sich nachträglich am Motorrad ein größerer Schaden als zunächst angenommen herausstelle, bittet die Polizei den beteiligten Autofahrer und Unfallzeugen sich mit dem Polizeiposten Vogt, Telefon: 07529/97156-0 in Verbindung zu setzten. Der Schaden am Motorrad wird auf 500 Euro geschätzt.

Ravensburg

Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

Am Freitag in der Zeit von 07:50 bis 13:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den parkend abgestellten Pkw BMW einer 32-jährigen Geschädigten. Ihr Auto hatte sie in diesem Zeitraum in Torkenweiler im Hüttenberger Weg abgestellt. Durch den Unfall entstand am BMW ein vorläufig geschätzter Schaden von 1500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Telefon: 0751/803-3333 entgegen.

Autobahn A96 Wangen - Aitrach

Hohes Verkehrsaufkommen - Unfälle und Sperrungen

Am Freitag, im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 19.00 Uhr kam es zu insgesamt sieben Unfallereignissen auf der Bundesautobahn 96 zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Wangen-West. Grund war sehr hohes Reiseverkehrsaufkommen in beiden Fahrtrichtrichtungen aufgrund des bevorstehenden verlängerten Wochenendes. Es wurden insgesamt 3 Personen leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Gesamtsachschaden der Unfallereignisse beträgt weit über Hunderttausend Euro. Die A96 musste für die Unfallaufnahmen teilweise vollständig gesperrt werden. Es kam teils zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zusätzlich behinderten einzelne Verkehrsteilnehmer die Rettungs- und Bergemaßnahmen, indem sie die vorgegebene Rettungsgasse nicht freihielten. So mussten die Beamten gegen 17:00 Uhr einen 42-jährigen Autofahrer kontrollieren und zur Anzeige bringen, da er die Rettungsgasse nicht freimachte und dabei u.a. einen zu einer Unfallstelle beorderten Abschleppdienst behinderte.

