Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Meersburg

Radfahrer schlägt mit Fahrrad in Richtung Verkehrsteilnehmer

Am Samstag gegen 17:00 Uhr kam es in Gebhardsweiler im Bereich des Traktormuseums zu einem Verkehrsvorgang in dessen Folge ein Radfahrer mit seinem Fahrrad nach einem 73-jährigen Verkehrsteilnehmer schlug. Im Zuge dieser Auseinandersetzung zog der Radfahrer den anderen Verkehrsteilnehmer zudem zu Boden und flüchtete daraufhin. Der Vorfall wurde durch mehrere Personen beobachtet. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich direkt mit dem Polizeirevier Überlingen (Tel.: 07551/8040) in Verbindung zu setzen.

Stetten

Landwirtschaftliche Gerätschaften aus Schuppen entwendet

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagabend wurden aus einem Schuppen zwischen Stetten und Breitenbach diverse landwirtschaftliche Gerätschaften entwendet. Um an den Schuppen zu gelangen, wurde durch die Täter ein Zaun durchschnitten. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich direkt mit dem Polizeirevier Überlingen (Tel.: 07551/8040) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell