PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 02.10.2023

Festnahme mehrerer Tatverdächtiger nach Raubüberfällen

Weil sie aktuell verdächtigt werden, zwei Raubstraftaten innerhalb der letzten zwei Wochen begangen zu haben, ermitteln die Kriminalpolizei Ravensburg und die Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen fünf Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren und zwei Frauen im Alter von 16 und 21 Jahren. Die ähnlich gelagerten Überfälle wurden am Montag, den 18.09.2023, und am vergangenen Mittwoch verübt. Zwei 28-jährige Männer wurden nach vorheriger Kontaktaufnahme über ein Dating-Portal jeweils in den späten Abendstunden unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt. Dort wurden sie unvermittelt von mehreren maskierten und teils bewaffneten Personen bedroht und geschlagen. Ihnen wurde sämtliches Bargeld abgenommen, bei einem der Opfer wurde mit seiner Bankkarte ein Betrag von mehreren tausend Euro an einem Automaten abgehoben. Beide Opfer wurden bei der Tat teils erheblich verletzt. Drei der männlichen und die beiden weiblichen Tatverdächtigen wurden festgenommen und vergangenen Donnerstag bzw. Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Gegen die 18 und 19 Jahre alten Männer und die 21-jährige Frau wurden die Haftbefehle in Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und weiteren möglichen Tatbeteiligten dauern an.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Kriminaloberkommissarin Caroline Zimmermann, Tel. 0751/803-1010

