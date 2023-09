Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230911-1-pdnms Beteiligte an einem Verkehrsunfall in Osdorf gesucht

Osdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 11.09.2023 kam es gegen 06.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 43jährigen Fahrradfahrerin und einer PKW Fahrerin in der Gettorfer Straße in Osdorf. Bei dem Unfall wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Die Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Gettorfer Straße in Fahrtrichtung Borghorsterhütten und wollte auf dem rot markierten Radweg die Hauptstraße überqueren. Die 43 jährige Radfahrerin sah einen PKW, wie dieser von links aus der Hauptstraße kam und an der Kreuzung nach rechts in Richtung Gettorf, auf die Gettorfer Straße, abbiegen wollte. Die Radfahrerin war sich sicher, dass die PKW Fahrerin sie gesehen hatte und fuhr über die Fahrbahn. In diesem Moment fuhr auch die PKW Fahrerin an und touchierte dabei leicht den linken Unterschenkel der Radfahrerin. Die PKW Fahrerin stieg umgehend aus ihrem Fahrzeug und fragte die Radfahrerin ob alles in Ordnung sei. Dies wurde von der Radfahrerin bestätigt, sie wollte ebenfalls zu dem Zeitpunkt keine Personalien austauschen, noch das die PKW Fahrerin einen Rettungswagen ruft. Die Radfahrerin forderte die PKW Fahrerin auf, weiterzufahren, was diese dann auch tat. Ca. 4 Stunden nach dem Unfall verspürte die Radfahrerin dann doch Schmerzen und meldete der Polizei den Unfall.

Die Polizei in Gettorf sucht jetzt nach der beteiligten PKW Fahrerin zwecks Klärung des Unfalles. Diese meldet sich bitte bei der Polizei in Gettorf unter der Rufnummer 04346-2965000.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell