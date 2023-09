Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230908-4-pdnms Aufhebung der Vollsperrung der BAB 7, Henstedt-Ulzburg

BAB 7/Henstedt-Ulzburg (ots)

BAB 7/Henstedt-Ulzburg/Am 08.09.2023 um 11.25 Uhr ereignet sich auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Henstedt-Ulzburg und Quickborn ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Um kurz vor 13.00 Uhr wurde für den Verkehr die rechte Spur freigegeben. Ab 13.18 Uhr wurde die Sperrung der beiden anderen Fahrstreifen aufgehoben, so dass wieder alle Fahrstreifen befahren werden können. Bei dem Unfall wurden vier Personen leichtverletzt. Sie kamen in die umliegenden Krankenhäuser. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

