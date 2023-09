Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230908-2-pdnms Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung, Schwedeneck

Schwedeneck/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Schwedeneck/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 07.09.2023 um 07.00 Uhr befuhr ein 62-jähriger mit seinem PKW die L 45 (Bäderstraße) in Richtung Kiel. Vor ihm fuhr ein Rollerfahrer und hinter ihm ein weißer Kastenwagen. In Höhe der Ausfahrt Sprenge sei dieser trotz Gegenverkehr zum Überholen ausgescherte. Der 62-jährige musste starkabbremsen und auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Auch die entgegenkommenden Fahrzeuge wichen auf den Abbiegestreifen nach Sprenge aus, um eine Kollision zu verhindern. Auf dem weißen Kastenwagen befand sich ein Schriftzug einer Firma. Am Steuer saß eine männliche Person mit hellen, kurzen Haaren. Diese trug weiße Kleidung. Die Polizei in Altenholz bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 0431/20000100. Des Weiteren werden sowohl der Rollerfahrer als auch die Fahrenden, die im Gegenverkehr bremsen mussten, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

