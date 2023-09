Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230907-3-pdnms Freund und Helfer, Hohn

Hohn/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Hohn/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 04.09.2023 um 00.30 Uhr erhielten zwei Streifenwagenbesatzungen einen eher ungewöhnlichen Einsatz. Für sie ging es in das Hohner Moor. Von dort hatte eine 56 Jahre alte Mutter, die mit ihrer 26-jährigen Tochter und zwei Hunden unterwegs waren, gemeldet und mitgeteilt, dass sie aufgrund der Dunkelheit die Orientierung verloren hätten und sie sich nun verlaufen hätten. Mit einer Ortung des mitgeführten Smartphones konnten die Koordinaten erlangt werden, so dass der ungefähre Aufenthaltsort bestimmt werden konnte. Um den genauen Standort zu erhalten, setzten die Einsatzkräfte die Suche zu Fuß fort. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um Wiesen- und Waldflächen. Des Weiteren war es mittlerweile dunkel und aufgrund der Witterung zog Nebel auf, wodurch die Sicht weiter eingeschränkt wurde. So suchten die eingesetzten Kräfte mit Hilfe von Taschenlampen und einer Wärmebildkamera nach den Hilfesuchenden. Aber erst durch wiederholtes Rufen konnten schließlich die antwortenden Rufe aus dem dortigen Waldstück lokalisiert werden. Nachdem noch eine Wiese überquert wurde, wurden die beiden Personen und die Hunde angetroffen. Alle waren wohlauf. Sie gaben an, dass sie um 18.00 Uhr zu einem Abendspaziergang hier im Moor aufgebrochen waren. Sie beabsichtigten durch den Wald zu gehen. Doch während es dunkel wurde, hätten sie sich verlaufen. Mutter, Tochter sowie die beiden Hunde wurden mit dem Streifenwagen zu ihrem PKW gefahren und fuhren dann wieder nach Hause. Ende gut - alles gut !!!

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell