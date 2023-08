FW-RZ: Feuer in einem Getreidesilo in Brunstorf/Hzgt. Lauenburg (4. und letzte Meldung)

Ratzeburg (ots) - Brunstorf - Kreis Herzogtum Lauenburg am 31.07.2023 / 13:00 Uhr Aus bisher ungeklärter Ursache ich es am Montag, etwas außerhalb von Brunstorf zu einem Feuer in einem Getreidesilo gekommen. Nach der ersten Alarmierung ist innerhalb kurzer Zeit auf FEU2; und noch etwas später auf FEU5 (fünf Löschzüge) erhöht worden. Der Silo besteht aus ...

mehr