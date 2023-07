Kreisfeuerwehrverband Hzgt. Lauenburg

FW-RZ: Feuer in einem Getreidesilo in Brunstorf/Hzgt. Lauenburg (2. Meldung)

Ratzeburg (ots)

Brunstorf - Kreis Herzogtum Lauenburg am 31.07.2023 / 20:00 Uhr

Der seit ca. 13:00 Uhr laufende Einsatz dauert weiter. Es gibt aber auch Erfolge zu vermelden.

Der Einsatz des Teleskopmastes zeigt inzwischen zumindest äußerlich Wirkung. Weithin sichtbare Flammen gibt es dadurch auf dem Silo kaum noch. Während des Löschangriffs war die Rauchentwicklung deutlich intensiver, so dass die Warnstufe über "NINA"/"KATWARN" noch einmal erweitert wurde. Messungen vor Ort und in der Umgebung haben jedoch keine besorgniserregenden Rauchgaskonzentrationen am Boden feststellen können.

Atemschutzgeräteträger haben damit begonnen die Flammen auch von innen, über eine Treppe zu bekämpfen und kommen dabei langsam voran.

Ein direkt an den Silo grenzendes Heizöllager wird von einem privaten Entsorgungsunternehmen vorsorglich abgepumpt. Es handelt sich dabei um ca. 8000 l Heizöl, an die man aus Sicherheitsgründen bisher nicht herankommen konnte.

Die Einsatzleitung hat zwischenzeitlich begonnen Personal zu reduzieren, da man trotz allem weiter von einem längeren Einsatz ausgehen muss und dafür Kräfte in Reserve braucht. Die Temperaturen innerhalb des Silos sind immer noch derart hoch, dass noch keine Entwarnung gegeben werden kann.

Entscheidend für den weiteren Verlauf des Einsatzes wird sein, was in den Silos selbst gerade vor sich geht.

Eine weitere Meldung dazu wird es voraussichtlich morgen Früh geben.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Hzgt. Lauenburg, übermittelt durch news aktuell