Kreisfeuerwehrverband Hzgt. Lauenburg

FW-RZ: Feuer in einem Gebäude mit Ferienwohnungen

Ratzeburg (ots)

29.03.2023 / Herzogtum Lauenburg / Kl. Zecher: Am Mittwochmorgen, gegen 01:15 Uhr wurde in der Gemeinde Klein Zecher ein Feuer in einem ehemaligen Wohn, und Wirtschaftsgebäude gemeldet. Die dort lebende Seniorin und zu dem Zeitpunkt einzige Bewohnerin des Gebäudes hatte Geräusche und Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr selbst verständigt. Als die ersten Einsatzkräfte nur Minuten später eintrafen brannte bereits der hintere Teil des ca. 10 x 15m großen Gebäudes in voller Ausdehnung. Als erstes wurde die ältere Dame in Sicherhit gebracht und durch die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) des Kreises betreut. Weitere Bewohner gab es zum Einsatzzeitpunkt nicht, da das Haus z.T. aus Ferienwohnungen bestand. Im Verlauf des Einsatzes wurde frühzeitig auf die Alarmstufe "Feuer 4" erhöht, um vor allem genug Atemschutzgeräteträger vorhalten zu können. Rund 120 Einsatzkräfte gelang es den Brand bis gegen 04:00 Uhr unter Kontrolle zu bringen. Besondere Schwierigkeiten ergaben sich durch den hohen Anteil an Holzkonstruktion und durch einen Waffenschrank, der ausgerechnet in dem Bereich stand wo es am stärksten brannte. Nach dessen Entdeckung nahmen die Feuerwehrkräfte vorsichtshalber einen etwas größeren Sicherheitsabstand in dem Bereich um den Schrank herum ein. Gegen 05:00 Uhr konnten die ersten Einsatzkräfte mit dem Rückbau beginnen und den Einsatzort verlassen. Ein nachgeforderter Bagger des THW hatte zu dem Zeitpunkt damit begonnen die Trümmer bei Seite zu räumen. Die Nachlöscharbeiten werden sich voraussichtlich noch mehrere Stunden hinziehen.

