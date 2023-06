POL-VIE: Nachtrag zur Meldung 595: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots) - Bereits am Mittwoch, den 07.06.2023 hat es gegen 20.00 Uhr einen Einsatz wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr gegeben. Ein 61-jähriger Pulheimer fuhr mit seinem Pkw auf der linken Spur der A61 von Mönchengladbach aus kommend in Fahrtrichtung Venlo. Als er auf Höhe ...

mehr