POL-VIE: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen-Hoser (ots) - Am 15.06.2023 hat es zwischen 07.45 Uhr und 12.15 Uhr einen Einbruch in ein Einfamilienhaus auf ´Im Hoserfeld´ in Hoser gegeben. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich unerlaubterweise Zugang zu dem Objekt. Nach aktuellem Stand gelangten diese in das Haus, in dem sie einen rückwärtigen Zaun überkletterten und dann ein Fenster ...

