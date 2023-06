Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Windschutzscheibe während der Fahrt beschädigt - Hinweise erbeten

Nettetal-Breyell (ots)

Bereits am Mittwoch, den 07.06.2023 hat es gegen 20.00 Uhr einen Einsatz wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr gegeben. Ein 61-jähriger Pulheimer fuhr mit seinem Pkw auf der linken Spur der A61 von Mönchengladbach aus kommend in Fahrtrichtung Venlo. Als er auf Höhe der Ausfahrt Nettetal Breyell/Boisheim unter einer dortigen Autobahnbrücke herfuhr, schlug ein Gegenstand in die Windschutzscheibe des Pkw-Fahrers ein. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich hierbei vermutlich um einen Stein. Vor- und hinter dem 61-Jährigen hat sich nach derzeitigem Stand kein anderes Fahrzeug befunden. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise. Falls Sie etwas beobachtet haben und Angaben machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162 377-0. / AM (593)

