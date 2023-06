Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Hoser: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Viersen-Hoser (ots)

Am 15.06.2023 hat es zwischen 07.45 Uhr und 12.15 Uhr einen Einbruch in ein Einfamilienhaus auf ´Im Hoserfeld´ in Hoser gegeben. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich unerlaubterweise Zugang zu dem Objekt. Nach aktuellem Stand gelangten diese in das Haus, in dem sie einen rückwärtigen Zaun überkletterten und dann ein Fenster mit einem dort stehenden Blumenkübel einschlugen. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räume und entwendeten nach aktuellem Stand mehrere Dokumente, Schmuck und Pkw-Schlüssel. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht-, oder Geräusche gehört haben melden Sie sich bitte unter der 02162 377-0./AM (592)

