Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Brand eines Wohngebäudes

Beim Brand eins Wohnhauses sind am Sonntagnachmittag in der Frauenstraße vier Personen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im unbewohnten vierten Stock aus. Alle Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Vier Personen wurden zur medizinischen Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen des Polizeireviers Ravensburg, die noch andauern, ergaben den Verdacht, dass Kinder den Brand fahrlässig verursacht haben könnten.

Ravensburg

Spiegelstreifer - Polizei sucht nach Geschädigtem

Zeugen haben am Samstagmittag gegen 14.50 Uhr ein Streifvorgang an einem geparkten Pkw in der Seestraße beobachtet. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weshalb die Zeugen die Polizei verständigten. Auch das abgestellte beschädigte Auto war bei Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. Das Fahrzeug dürfte am Außenspiegel eine Beschädigung aufweisen. Die Polizei in Ravensburg bittet den geschädigten Autofahrer, sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Baienfurt

Unfallflucht

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die einen Unfall am Sonntagmittag gegen 15.30 Uhr auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Weingarten und Baindt/Baienfurt beobachtet haben. Ein 32-jähriger Audi-Fahrer war auf der Überholspur unterwegs, als ein unbekannter Kleinwagen-Lenker ebenfalls direkt vor ihm auf die linke Fahrspur wechselte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 32-Jährige zunächst auf die rechte Spur aus und fuhr anschließend wieder nach links, wo er mit der Mittelleitplanke kollidierte. Der Audi-Lenker kam unverletzt auf dem Standstreifen zum Stehen, der unbekannte Fahrer des Kleinwagens fuhr unterdessen weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und die Hinweise zu dem Lenker des Kleinwagens geben, können, mögen sich unter Tel. 0751/803-0 bei der Verkehrspolizei Ravensburg melden.

Aulendorf

Mann bedroht Gäste mit Messer

Gäste eines Lokals in der Kolpingstraße sind laut Zeugenaussagen in den frühen Morgenstunden des Sonntags von einem 58-jährigen Mann mit einem Messer bedroht worden. Verletzt wurde dabei nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Der 58-Jährige konnte von einer alarmierten Polizeistreife wenig später im Nachbargebäude angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Die Nacht musste er unfreiwillig in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die von dem Mann bedroht wurden, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Aulendorf

Mann greift mehrere Personen an

Wegen einer Vielzahl an Straftaten ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 35-Jährigen, der am Sonntagmittag kurz nach 13 Uhr in der Hauptstraße mehrere Personen angegriffen haben soll. Laut Zeugenaussagen habe der betrunkene Mann mehrere Personen verbal und auch körperlich angegangen. Eine 50 Jahre alte Frau wurde von ihm beleidigt und mit der Faust geschlagen, einen 55-jährigen Mann verletzte er leicht mit einem Messer. Ein vorbeifahrender Motorradfahrer wurde von ihm mit einem Feuerzeug beworfen. Die Polizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn zum Polizeirevier. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen. Während der Einsatzmaßnahmen beleidigte er die eingesetzten Beamten und gab rechtsradikale Parolen von sich. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Altshausen

Betrunken Pkw gelenkt

Im Verdacht, in stark betrunkenem Zustand einen Pkw gelenkt zu haben, steht ein 46-Jähriger. Zeugen hatten ihn dabei beobachtet, wie er am Sonntagmittag in Altshausen in ein Grundstück abgebogen und auf diesem mit seinem Pkw gegen einen Erdhügel gefahren war. Im Rahmen der folgenden Polizeikontrolle stellten die hinzugerufenen Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von über drei Promille fest, woraufhin sie zwei Blutentnahmen bei ihm veranlassten. Einen Führerschein konnten die Polizisten nicht beschlagnahmen, da der 46-Jährige keinen besitzt. Der Mann gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Leutkirch

Betrunkener verursacht Unfall

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Verkehrspolizei Kißlegg gegen einen 35-jährigen Mann, der am Sonntag gegen 17.30 Uhr an der Einmündung K 8025 / K 7907 zwischen Wolferazhofen und Gebrazhofen einen Unfall verursacht hat. Der 35-jährige VW-Lenker wollte nach links in Richtung Waltershofen abbiegen und übersah den Audi eines vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen. Beim Zusammenprall entstand Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 13.000 Euro, verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch beim VW-Fahrer wahr, ein Alkohol-Vortest ergab rund 2,6 Promille. Der 35-Jährige musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch

Auseinandersetzung mit zwei Verletzten

Nach einer Streitigkeit in der Kornhausstraße am Sonntag gegen Mitternacht wurden zwei Männer im Alter von 21 und 34 Jahren verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei der körperlichen Auseinandersetzung zog ein 47-jähriger Mann ein Messer und verletzte einen der Männer damit an der Hand. Beide Geschädigten wurden zusätzlich im Gesicht verletzt. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 47-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell