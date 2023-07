POL-PDWIL: Verkehrskontrollen der Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und Polizeiwache Gerolstein führen zu Feststellungen

Wiesbaum (ots) - Am 27.07.2023 gegen 08:00 Uhr befuhr eine 38-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Fahrzeug die Kreisstraße 69 von Feusdorf in Fahrtrichtung Wiesbaum. Hier kam sie aufgrund nicht angespasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn von dieser ab und erst im Graben zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven ...

