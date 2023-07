POL-PDWIL: Diebstahl von 50 Rollen Kupferdraht

Retterath (ots) - Am 26.07.2023 wurde der Polizeiinspektion Daun eine Sachbeschädigung an einer Hauswand im Bereich eines Anwesens in der Hauptstraße in Retterath gemeldet. Hier war die Hauswand, welche zur Straße wies auf bisher unbekannte Art und Weise beschädigt worden. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer ...

