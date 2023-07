Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch an Liftanlage

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Samstagmittag bis Montagnachmittag einen Fensterladen an der Liftanlage in Suhl-Goldlauter auf. Anschließend zerschlug er das Fenster. Zudem öffnete der Unbekannte einen Nebenraum gewaltsam. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet, aber ein Schaden von etwa 1.500 Euro verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell