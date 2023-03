POL-DN: Alpina BMW gestohlen

Düren (ots) - Am vergangenen Wochenende (04.03.2023 bis 06.03.2023) drangen bislang Unbekannte in die Grundschule in Düren Niederau ein und erbeuteten 20 Tablets. Die Kriminalpolizei ermittelt. In der Zeit von Samstag 16:00 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr hebelten der oder die Täter eine Tür der Grundschule an der Kreuzauer Straße auf und gelangten so ins Innere der Schule. Sie durchwühlten mehrere Büros und stahlen 20 Tabletcomputer. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort ...

