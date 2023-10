Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hettingen-Inneringen

Eine Leichtverletzte und Sachschaden nach Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte und nicht unerheblichen Sachschaden an drei Fahrzeugen forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der L 415. Der 59-jährige Fahrer eines Honda samt Anhänger wollte aus der Lindenbergstraße kommend in die Kreuzung der L 415 einfahren und übersah dabei den aus Richtung Kreisverkehr kommenden und in Richtung Emerfeld fahrenden und vorfahrtsberechtigten VW einer ebenfalls 59-Jährigen. Durch die folgende Kollision verletzte sich die Frau leicht und der Anhänger löste sich vom Pkw. Dieser sowie die beiden Autos wurden nicht unerheblich beschädigt. Ein Rettungsdienst brachte die VW-Lenkerin in ein Krankenhaus.

Langenhart

Zwei Verletzte nach Motorradsturz

Offenbar aufgrund einer falschen Einschätzung des Fahrbahnverlaufs kam am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr ein 19-jähriger Motorradlenker zusammen mit seiner 18-jährigen Sozia auf der K 8279 zwischen Langenhart und Gutenstein zu Fall. Kurz nach dem Scheitelpunkt einer Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über die Leitplanke eine mehrere Meter hohe Böschung hinunter. Während sich der 19-Jährige schwere Verletzungen zuzog und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, verletzte sich die 18-Jährige eher leicht. Auch sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der am Motorrad entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Mengen-Ennetach

Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Glücklicherweise eher leichte Verletzungen trug ein 42-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr in der Holzstraße davon. Die 69-jährige Lenkerin eines Opel wollte von der Holzstraße in die Mühlstraße abbiegen und übersah dabei offenbar den ordnungsgemäß auf dem Radstreifen fahrenden Zweiradfahrer. Durch die folgende Kollision wurde der 42-Jährige zu Boden geworfen und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Während am Pkw ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand, wurde das Mountainbike nur leicht beschädigt.

Pfullendorf

Tatverdächtiger nach Containerbrand amtlich untergebracht

Der 34-jährige Bewohner der Containerunterkunft im Bannholzer Weg, der dringend tatverdächtig ist, am Sonntagabend in seinem Zimmer ein Feuer gelegt zu haben (wir berichteten am Montag unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5616784 - Brand in Wohncontainer), wurde zwischenzeitlich in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Bei der Vorführung vor einem Haftrichter am Montag ordnete dieser aufgrund des Gesundheitszustands des Mannes und einer nicht auszuschließenden Wiederholungsgefahr dessen Einweisung in eine entsprechende Klinik an. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen gegen den 34-jährigen Deutschen sind aktuell noch nicht abgeschlossen.

Herbertingen/Hundersingen/Beuren

Diebstahlsserie aufgeklärt

Von der Polizei schnell geklärt werden konnte eine Diebstahlsserie vom vergangenen Wochenende im Bereich Herbertingen, Hundersingen und Beuren (wir berichteten am Montag unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5616784 - Mehrere Diebstähle in einer Nacht). In Zusammenarbeit zwischen dem Ermittlungsdienst des Polizeireviers Bad Saulgau und der EG "Asyl" beim Polizeirevier Sigmaringen konnten zwei 24-jährige Bewohner der LEA Sigmaringen als dringend tatverdächtig identifiziert werden. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen wurde auch ein Teil des Diebesguts bei ihnen festgestellt. Gegen beide richtet sich nun das Ermittlungsverfahren wegen der Diebstahlsdelikte.

