Ravensburg

Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Unter der Wirkung von Alkohol stand mutmaßlich ein 26-jähriger VW-Fahrer, der am Dienstag gegen 3.20 Uhr auf der B 33 zwischen Ravensburg und Bavendorf auf einen vorausfahrenden Mercedes aufgefahren ist. Der 61-jährige Fahrer des Mercedes bremste aufgrund einer roten Ampel bis zum Stillstand ab. Der VW-Lenker erkannte den stehenden Wagen zu spät und fuhr auf diesen auf, wodurch ein Sachschaden in Gesamthöhe von rund 4.000 Euro entstand. Da die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim 26-Jährigen wahrnahmen und ein Alkoholvortest einen Wert von etwa 0,6 Promille ergab, musste er die Beamten für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein behielten die Polizisten vorerst ein, er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Leutkirch

Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Leicht verletzt wurde eine 19-jährige Chevrolet-Fahrerin, nachdem sie am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der A 96 zwischen Leutkirch-West und Aichstetten von der Fahrbahn abgekommen ist. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr sie nach rechts in den Grünstreifen und kollidierte mit der dort beginnenden Leitplanke. Durch den Aufprall zog sich die 19-Jährige leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der stark beschädigte Wagen musste abgeschleppt werden, an der Leitplanke entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen war zur Reinigung der Fahrbahn bis gegen 19.30 Uhr gesperrt.

Wilhelmsdorf

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Beim Überqueren der Fahrbahn wurde am Dienstag gegen 12 Uhr eine Radfahrerin auf der L 288 zwischen Riedhausen und Wilhelmsdorf von einem Auto erfasst und mittelschwer verletzt. Die 65-jährige Radlerin hielt am endenden Fahrradweg an, um den auf der anderen Fahrbahnseite weiterführenden Radweg zu befahren. Beim Überqueren der Fahrbahn übersah sie offensichtlich den herannahenden Wagen eines 89-Jährigen und wurde von diesem frontal erfasst. Die 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, am Fahrzeug entstand geringfügiger Schaden.

Wangen

Zwei schwer Verletzte nach Unfall

Beim Zusammenstoß eines Rollers mit einem Motorrad am Dienstag gegen 14.50 Uhr in der Lindauer Straße verletzten sich die beiden Fahrer jeweils schwer. Der 65-jährige Fahrer des Rollers übersah beim Abbiegen offensichtlich den vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Motorradfahrer, wodurch es zur Kollision der beiden Zweiräder kam. Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber, der 27-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt über 10.000 Euro.

Leutkirch

Unfall mit Sachschaden

Ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag an der Kreuzung L 318 / L 319 bei Urlau ereignet hat. Der 64-jährige Fahrer eines Mercedes bremste aus Richtung Hinznang kommend seinen Wagen verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Die 44-jährige Fahrerin eines VW erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. An beiden Fahrzeugen ist ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 10.000 Euro entstanden, verletzt wurde aber niemand. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Leutkirch

Mann entblößt sich

Die Polizei in Leutkirch sucht nach einem unbekannten Mann, der sich am Dienstag gegen 14 Uhr in der Straße "Im Anger" vor zwei Radfahrern entblößt hat. Der Mann wird als 180 cm groß, schlank und dunkelhäutig mit schulterlangen Haaren beschrieben. Er soll dunkle Kleidung, insbesondere eine dunkle dicke Jacke, sowie einen Rucksack und einen Stoffhut getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leutkirch unter Tel. 07561/84880 zu melden.

Wangen

Polizei findet bei Evakuierung Drogen

Bei der Evakuierung einer Container-Unterkunft in der Zeppelinstraße wegen des Austritts eines Gefahrgut-Stoffs (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5616987) sind Polizeibeamte am Montag in einem Zimmer auf eine größere Menge Drogen gestoßen. Während die Beamten die Bewohner in Sicherheit brachten, vernahmen sie aus dem Zimmer eines 37-Jährigen deutlichen Marihuana-Geruch. Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler rund 250 Gramm Drogen in flüssiger und halbflüssiger Form. Die Beamten beschlagnahmten die Betäubungsmittel. Ein durch die Staatsanwaltschaft angeordnetes Wirkstoffgutachten soll nun klären, um welchen Stoff es sich handelt. Der 37-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

