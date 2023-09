Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Nordhausen (ots)

Am Freitag ist der Fahrer eines blau/grauen Opel Insignia vor einem Funkstreifenwagen des Inspektionsdienstes geflüchtet. Gegen 16:55 Uhr wollten Kollegen das Fahrzeug in der Rautenstraße auf Grund nicht vergebener/zugelassener Kennzeichen kontrollieren. Das Fahrzeug erhöhte sofort die Geschwindigkeit, fuhr in die Rautenstraße, Heinrich-Zille-Straße, Weidenstraße, kollidierte dort mit einer Hauswand, welche erheblich beschädigt wurde. Das Fahrzeug setzte unvermittelet die Fahrt fort über den "Grimmel", Hesseröder Straße, An der Bleiche, Arndtstraße, Bochumer Straße, Martin-Niemöller-Straße, Graf-von-Stauffenberg-Straße, Zuckerweg, Schumannstraße, Lessingweg. In der Ricarda-Huch-Straße fuhr der Flüchtende gegen einen abgeparkten PKW sowie gegen den Funkstreifenwagen, welcher dadurch nicht mehr fahrbereit war.Das Fahrzeug entfernte sich in Richtung Zuckerweg, der Sichtkontakt brach ab. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später abgestellt an einer Gartenanlage, im Bereich der Hirschenteiche festgestellt werden. Im Rahmen weiterer umfangreicher Fahndungs und Ermittlungsmaßnahmen wurde der Fahrer, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, an seiner Wohnadresse in Nordhausen aufgegriffen. Da dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus Gegen den 40-Jährigen wurden Verfahren unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, Gefähdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung eingeleitet.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, welche Angaben zur Fahrweise des Fahrzeuges machen können bzw. Verkehrsteilnehmer, welche möglicherweise gefährdet wurden, sich bei der Polizei Nordhausen unter der Rufnummer 03631-960 zu melden

