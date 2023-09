LPI-NDH: Fahrzeug beschädigt

Sollstedt (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag zum Samstag in einen Friseursalon "Am Markt" einzudringen. Hierbei wurde mehrfach an 2 Fenstern gehebelt. In das Gebäude gelangten die Täter nicht, vermutlich wurden sie gestört. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf 500,- Euro Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de ...

