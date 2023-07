POL-F: 230706 - 0796 Frankfurt - Ostend: 5. Polizeirevier erhält neuen "Schutzmann vor Ort"

Frankfurt (ots) - (lo) Heute Morgen (06.07.2023) gegen 04:30 Uhr überfielen drei Männer einen 19-jährigen Frankfurter in der Kaiserstraße. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung griff einer der drei Täter in die mitgeführte Umhängetasche des Geschädigten und konnte so 500 Euro Bargeld erbeuten. Anschließend ließ das Trio von dem 19-Jährigen ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort ...

