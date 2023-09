LPI-J: Reifen zerstochen

Jena (ots) - Wie am Sonntag bekannt wurde, beschmierten Unbekannte in der öffentlichen Toilette am Leutragraben das Waschbecken und eine Toilettenbox mit Farbe. Die Tat selbst soll sich bereits am Samstag zwischen 18:00 - 19:00 Uhr ereignet haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

