LPI-J: Audi A4 beschädigt

Weimar (ots) - Am Sonntagabend kontrollierten Weimarer Polizisten in der Eduard- Rosenthal-Straße einen Pkw Ford. Hier schlug bei dem 48jährigen Fahrer ein Drogenvortest positiv an. Er wurde für eine Blutentnahme ins Klinikum verbracht und die entsprechende Anzeige aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

