Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte klettern auf Auto

Weimar (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kletterten unbekannte Täter auf einen in der Schwanseestraße abgeparkten Pkw Kia. Dabei sprangen sie sowohl auf der Motorhaube als auch auf dem Dach herum. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro beziffert. Laut einer Zeugin wurden gegen 03:30 Uhr laute Geräusche in dem Bereich wahrgenommen und drei männliche Personen gesichtet. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in dieser Nacht gemacht haben werden gebeten, sich unter 03643/882-0 mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

