LPI-J: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Jena (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr wurde eine brennende Mülltonne in der August- Bebel- Straße festgestellt. Der unbekannte Täter hatte auf bisher unbekannte Art und Weise eine Mülltonne in Brand gesetzt. Hierdurch war die Mülltonne komplett niedergebrannt und auch eine weitere Mülltonne war in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein aufmerksamer Bürger hatte den Brand mitbekommen und die restlichen ...

mehr