POL-UL: (HDH) Giengen/Brenz - Fußgängerin angefahren

Leichte Verletzungen erlitt eine 7-Jährige am Dienstag in Giengen.

Gegen 15.45 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit einem VW in der Schwagestraße. Am Fußgängerüberweg auf Höhe der Carl-Benz-Straße, ging eine 7-Jährige über die Straße. Der Autofahrer erkannte das Mädchen zu spät. Er stieß mit seinem VW gegen das Kind. Die 7-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Schaden am Auto entstand augenscheinlich nicht.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

