LPI-J: Toilette beschmiert

Apolda (ots) - Am Freitagmorgen, kurz nach 6 Uhr, wurde der Polizeiinspektion in Apolda der Einbruch in einen PKW gemeldet, welcher in der Bachstraße in Apolda geparkt wurde. Hierbei wurde aus dem Kofferraum ein Laptop gestohlen. Kurz darauf fiel einer Polizeistreife ein verdächtiger Fahrradfahrer mit einem Laptop auf, welcher beim Erblicken der Polizeibeamten flüchtete. Die Beamten nahmen fußläufig die Verfolgung auf und konnten ihn kurze Zeit später festnehmen. Kurz ...

