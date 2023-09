Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 2 verletzte Kradfahrer

Niedersachswerfen (ots)

Am Freitag, gegen 07:30 Uhr, beabsichtigte eine 21-Jährige mit ihrem PKW, aus Richtung Nordhausen kommend, an der Kreuzung Nordhäuser Straße (B4)/Im Steinfeld (Gewerbegebiet Niedersachswerfen) bei ausgeschaltener Ampel nach links in Richtung Kohnsteinbrücke abzubiegen. Dabei übersah die junge Frau das Kleinkraftrad eines 17-Jährigen, welcher aus Niedersachswerfen kommend in Richtung Nordhausen fuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam. Eine 16-Jährige, welche mit ihrem Krad unmittelbar hinter dem anderen Krad fuhr, musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, kam dabei zu Fall. Beide verletzten sich glücklicherweise nur leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000,- Euro

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell