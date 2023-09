Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: führerloser Transporter

Nordhausen (ots)

Einen glimpflichen Ausgang nahm ein Verkehrsunfall, der sich am 22.09.2023 / 19:15 Uhr in Wiesenfeld / Kirchberg ereignet hat. Der 26jährige Führer eines Transporters Mercedes Sprinter hatte diesen am Kirchberg 19 abgestellt und augenscheinlich nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. Aufgrund des starken Gefälles setzte sich das Fahrzeug kurz darauf eigenständig in Bewegung und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Anschließend rollte das Fahrzeug die Straße weiter hinab und durchbrach den Gartenzaun eines Grundstückes der Dorfstraße. Im Garten wurden mehrere Betonzaunpfeiler beschädigt und mehrere junge Obstbäume überrollt. Danach überfuhr der führerlose Transporter noch eine Steinmauer und kam in dem 1,5m darunter liegendem Kräuterbeet zum Stillstand. Personen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Das Fahrzeug hatte danach nur noch Schrottwert. Der entstandene Schaden wurde noch nicht beziffert. Aufgrund der schwierigen örtlichen Gegebenheiten konnte der Transporter nicht sofort geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell