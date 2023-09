LPI-NDH: nicht versichert

Nordhausen (ots) - In der Hardenbergstraße brachen Unbekannte vom Donnerstag zum Freitag den Keller in einem Mehrfamilienhaus auf und entwendeten Werkzeuge, Akkugeräte und einen Bollerwagen im Wert von etwa 700,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de ...

