LPI-NDH: Kelleraufbruch

Obermehler (ots) - Ein Passant nahm am Donnerstagabend ein Feuer auf dem Hof eines leerstehenden Hauses in der Carl-Grübel-Straße wahr. Bei der Nachschaue, ob es auf dem Grundstück brennt, stellten die Beamten einen Scheunenbrand fest. Dieser verursachte einen Schaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun mit des Verdachtes der Brandstiftung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

