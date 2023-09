Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aus dem Markt in den Knast

Nordhausen (ots)

Am Freitag, gegen 19:15 Uhr, wurde ein 25-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in Nordhausen Ost bei einer Diebstahlshandlung "erwischt". Der junge Mann packte Lebensmittel im Wert von 18,- Euro in seinen Rucksack und beabsichtigte den Markt, ohne Bezahlung, zu verlassen. Die Tat konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass gegen den Dieb ein offener Haftbefehl vorliegt, eine noch abzugeltende Freiheitsstrafe von 6 Monaten. Es erfolgte die Verbringung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

