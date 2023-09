Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrerflucht Bischofferode

Nordhausen (ots)

Am 22.09.2023 wurde in der Zeit von 06:15 Uhr bis 13:30 Uhr in Bischofferode / Thomas-Müntzer-Siedlung ein vor der Hausnummer 11 am Fahrbahnrand abgestellter grauer Pkw Seat Ibiza durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser hatte nach der Kollision mit dem geparkten Fahrzeug die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Der Schaden am Pkw Seat wird auf ca. 1.000,-EUR geschätzt.

