Mannheim (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Zeit von Samstag auf Sonntag, von 14:30 Uhr bis 14:50 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, mit unbekanntem Fahrzeug, kam in der Straße Am oberen Luisenpark, von der Fahrbahn ab und beschädigte einen geparkten Pkw. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher unerkannt. Bei dem geparkten Pkw handelt es sich um einen Skoda, welcher nunmehr einen ...

