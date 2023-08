Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Neckarstadt: Jugendlicher beschädigt mehrere Autos

Mannheim (ots)

Ein 17-Jähriger befand sich in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Riedfeldstraße und geriet dort mit mehreren verschiedenen Personen aus bislang unbekannten Gründen im Streit. Im weiteren Verlauf, gegen 04:30 Uhr begab er sich dann zu einem Auto, und fuhr damit auf der Riedfeldstraße bis zur Fröhlich Straße, wo er schlussendlich an einer Hauswand zum Stehen kam. Auf der Fahrtstrecke von ca. 200 m touchierte/beschädigte er 12 Fahrzeuge. Es entstand hierbei hoher Sachschaden in sechsstelligem Bereich, welcher noch nicht genau beziffert werden kann.

Danach stieg der junge Mann aus dem Auto und versuchte wegzurennen. Durch das beherzte Eingreifen von Zeugen konnte der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, der der 17-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, einen Promillewert von über 1,8 hat und eventuell unter Drogeneinfluss steht. Zudem ist auch nicht geklärt, wem das Fahrzeug gehört das der 17-Jährige gefahren ist. Das Fahrzeug wurde von den Polizeibeamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt sichergestellt. Gegen den jungen Mann wird unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang und zu dem Verhalten des 17 -Jährigen machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell